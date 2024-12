Após acidente aéreo, Natal Luz de Gramado retoma programação

Após o acidente aéreo que deixou dez mortos, a programação do Natal Luz, realizado na cidade de Gramado (RS), será retomada nesta segunda-feira (23/12). A organização havia cancelado as atividades programadas para esse domingo (22/12), em solidariedade às vítimas da tragédia.

Nesta segunda, o evento começou às 9h e tem atrações previstas até as 20h, com a chegada do Papai Noel e o acendimento de luzes no centro da cidade. As atividades ocorrem até o próximo domingo (29/12).

Dez pessoas, todas da mesma família, morreram e outras 17 ficaram feridas no acidente. A aeronave decolou de Canela (RS) e tinha como destino Jundiaí (SP). As causas do acidente estão sendo investigadas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, na queda, a aeronave colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços acabaram atingindo uma pousada.