Após câncer avançar, Isabel Veloso fala sobre saúde do bebê e diz que pretende ter mais um filho

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin não curável, Isabel Veloso, de 18 anos, contou que a doença se espalhou para o pulmão e que, por conta do seu estado de saúde, precisará antecipar a gestação. A influenciadora está grávida de 28 semanas. Nesta quinta-feira (12), a jovem falou sobre a saúde do bebê, que se chamará Arthur.

“O câncer infelizmente avançou, chegou aos pulmões. Mas o nosso bebê está bem, ele tem sido o ser humaninho mais forte que conheço”, explicou Isabel.

Após falar sobre a saúde do bebê, ela contou que, mesmo em tratamento de câncer, pretende ter outro filho. “Sim, queremos mais um”, disse.

Ainda em resposta a seguidores, a influenciadora falou sobre o medo de morrer. “Eu não tinha [medo de morrer], meu único medo era morrer sozinha. Mas desde que descobri que sou mãe, passei a ter medo de coisas muito simples. Meu maior medo é deixar minha nova família”, admite.

Conforme Isabel, ela esteve na cidade de Cascavel, no Paraná, para uma consulta médica no início da semana. Lá, a equipe alterou a medicação que ela tomava para aliviar alguns sintomas, como tosse excessiva. “Ontem foi o primeiro dia que consegui fazer uma refeição completa sem tossir”, disse.

Após Arthur nascer, Isabel fará um novo tratamento, mas não esclareceu qual é.