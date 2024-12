Após quase um mês, Prefeitura e Governo se posicionam sobre famílias acampadas na Aleac; veja

O secretário Wellington Divino Chaves de Souza, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH falou ao ContilNet que os procedimentos necessários em relação às famílias acampadas no hall da Aleac estão sendo realizados. Ele informou que foram feitas pelo menos três listas de famílias que sofreram com a desapropriação na região do São Francisco, porém, algumas pessoas que estão no acampamento, nunca estiveram na ocupação.

“Nós temos três listas, uma que foi feita em novembro, na data da sentença, e mais duas, uma feita em outubro e outra no final, no dia da desapropriação. O número de pessoas que estão na assembleia é maior do que o número de pessoas que foram desapropriadas lá, e que já estão no nosso levantamento que está no processo judicial. Antes de ontem fizemos novamente o levantamento das pessoas que estão lá, verificando quem estava no São Francisco e quem não estava. Acredito que hoje, no período da tarde, devemos concluir”, disse Wellington Divino, em relação aos questionamentos sobre as habitações.

Divino destacou ainda que está sendo verificado quem das pessoas que estão lá (acampamento na Aleac), já receberam algum tipo de benefício social, e disse que cada caso será analisado separadamente, para posterior resposta ao promotor.

Em relação a outro questionamento do Ministério Público, sobre alimentação dessas pessoas, o secretário informou que até a tarde desta quarta-feira (11) já deveriam ter feito o levantamento do número de pessoas, crianças, idosos e alguém com possíveis necessidades especiais, para poder resolver essa questão da alimentação.

Wellington Divino esclareceu ainda que não se trata de cadastramento dessas pessoas, a fim de que elas garantam o recebimento de casas, mas um levantamento que está sendo realizado, a fim de que sejam verificados cada caso e sua necessidade.

“Não é um cadastramento, nós fizemos um levantamento das pessoas que estão lá. Tem em andamento agora para 2025, casas que a prefeitura já está fazendo a infraestrutura em vários locais, o estado também já está construindo casas , então não é pra dar casa, estamos fazendo o levantamento dessas pessoas e quando essas casas estiverem próximos da entrega, aí sim a prefeitura vai abrir o cadastramento, e a previsão é para 2025”, enfatizou ele.

O que diz o Governo?

O Governo do Estado enviou uma nota de esclarecimento sobre operação na Secretaria de Habitação do Acre que diz ‘’prezar pela transparência das informações e presta todos os esclarecimentos necessários aos órgãos de controle sobre suas ações’’.

Em outro trecho a nota diz que ‘’todos os questionamentos que surgem são respondidos com agilidade, para que não pairem dúvidas sobre os atos praticados em licitações e outros serviços executados no âmbito da secretaria. O Estado do Acre, como já manifestado em ocasiões anteriores, colabora com as investigações e continuará atuando com transparência, colocando documentos e informações necessárias à disposição da Justiça’’, quem assina o documento é o Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Edgleuson Santiago.