Apple elege app brasileiro de músicas com IA como o melhor do mundo; veja como funciona

O aplicativo já foi traduzido para 33 idiomas e recentemente chegou a países como Alemanha, Áustria, Suíça e Noruega. Ramos lembra que a empresa já realizou duas rodadas de investimentos, levantando US$ 10,6 milhões com fundos de venture capital, como Monashees e Kickstart.

Já como melhor app para iPhone, a Apple elegeu o Kino, que permite o uso de filtros inspirados em filmes durante a gravação de vídeos. O Kino derrotou o brasileiro Tripsy, aplicativo que ajuda a planejar viagens, compartilhar informações com familiares e amigos e receber alertas de voos e clima.

Foram ao todo 45 finalistas e 17 vencedores em categorias diversas. Para Mac, quem ganhou no App Store Awards 2024 foi o Lightroom, de edição de fotos. No Apple Watch, o vitorioso foi o Lumy, que fornece informações sobre os horários e padrões do sol.