Ariana Grande descarta retorno ao The Voice: “Me apego demais aos participantes”

A cantora e atriz Ariana Grande, 31, revelou que não tem planos de retornar ao reality show musical The Voice.

A estrela, que foi técnica da edição norte-americana do programa em 2021 ao lado de Kelly Clarkson, Blake Shelton e John Legend, confessou que se apega aos participantes.

“Eu me conectei emocionalmente a todos. Esse é o meu problema”, disse Ariana durante sua participação no podcast Las Culturistas.

A artista contou que chegou a levar alguns membros de seu time — incluindo Holly Forbes, Jim Allen e Sasha Allen — para o jantar de Ação de Graças com sua família. Além disso, ela acompanha todos eles pelas redes sociais.

“Eu amo tanto todos eles. Amo conhecer pessoas e me senti tão envolvida. E ainda me sinto, vejo todos no Instagram”, continuou.

Apesar de não querer voltar ao reality, a cantora brincou sobre o que mais gostava no programa: “A cadeira vermelha era uma vantagem. Uma boa vantagem. É muito divertido.”

Ariana também comentou os desafios de ser jurada em entrevista ao E! News.

“Você assiste na TV e pensa: ‘Ah, vai ser fácil.’ Mas é muito difícil. [Os outros técnicos] têm muita experiência e são ótimos nisso”, afirmou ela.

Já em uma participação no programa de TV de Kelly Clarkson, ela admitiu que quebrou as regras de comunicação com os participantes.

“Converso com todos o tempo todo. Estou sempre mandando mensagens. Eles dizem: ‘Você não pode fazer isso’. E eu fico tipo: ‘Desculpa’”.