Ator de seriados de sucesso da Netflix morre aos 37 anos

O ator espanhol José de la Torre, conhecido por produções como Toy Boy, Amar É Para Sempre e Vis a Vis morreu aos 37 anos nesta quinta-feira (5/12). De acordo com a mídia local, ele morreu em decorrência de uma doença diagnosticada há alguns meses, mas o nome da enfermidade não foi divulgado. Ele será cremado nesta sexta (6/12) em Córdoba, na Espanha.

O ator Jesús Mosquera Bernal, que contracenou com José de la Torre no seriado Toy Boy, da Netflix, se despediu do amigo com uma postagem no Instagram. “Hoje o post é especial… 💔 E sim, José De La Torre conhecido por suas participações em Toy Boy, Amar é para sempre, Servir e Proteger e muito mais morreu aos 37 anos após uma enfermidade. Meus mais sinceros pêsames a toda sua família e amigos”, escreveu o artista.

De acordo com a mídia local, somente pessoas mais íntimas tinham conhecimento do estado de saúde de José de La Torre. Nascido em Montilla em 1987, José de la Torre formou-se na Escola de Artes Dramáticas (ESAD) de Málaga. Ele iniciou a carreira participando de clipes, como da cantora Nena Daconte.

Seu trabalho de destaque como ator na televisão foi no seriado Toy Boy, produzida pela Atresmedia e que faz parte do catálogo da Netflix. Apaixonado por teatro e cinema, ele disse em entrevista ao site Montilla Digital que a arte era seu refúgio.

“Desde muito jovem encontrei refúgio no cinema. Mas não tanto na atuação, pelo menos no início. Eu era uma criança que não conseguia parar de assistir filmes, simplesmente para me divertir, e isso me pegou e semeou em mim a semente que mais tarde se tornaria o desejo de querer me dedicar a isso”, disse o ator.

José de la Torre atualmente morava em Málaga, a cerca de 120km de Montilla, sua cidade natal. Sua última postagem nas redes sociais aconteceu em junho, quando celebrou uma viagem às Ilhas Canárias, na Espanha. “A felicidade de chegar às Canárias, ver seus amigos, agarrar um mojito e fazer com que você cante até que você rompa a voz”, escreveu.

Nas redes sociais, fãs se despediram do ator com mensagens de carinho. “Voa alto amigo! Outra estrela radiante acende no céu… nos veremos de novo!”, escreveu Michel Pedrero. “Não posso com essa notícia, a vida é muito injusta de verdade”, lamentou Noelita Lyta. “Espero ver esse sorriso reluzente onde quer que esteja, espero que a família possa superar essa perda tão repentina”, disse Beatriz Torre.