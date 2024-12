Augusto Melo vence batalha, mas segue pressionado no Corinthians

Com mandato até o fim de 2026, Augusto Melo seguirá lidando com o fantasma da destituição. O processo que seria julgado na última segunda-feira não foi encerrado, apenas interrompido. A tendência é de que membros da oposição também recorram à Justiça para derrubar a liminar que suspendeu a reunião.

Em paralelo, o presidente do Corinthians pode encarar outro processo de impeachment, aberto no último fim de semana a pedido do Conselho de Orientação (CORI). O órgão reprovou as contas da gestão de Augusto Melo no segundo trimestre deste ano, se queixou de falta de documentos e recomendou a destituição do dirigente – o caso agora é analisado pela Comissão de Ética e Disciplina.