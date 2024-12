Cestas de Natal em supermercados do Acre chegam a custar quase R$ 400

Com a aproximação do Natal, os consumidores começam a se preocupar com os preparativos para as festas de fim de ano, em especial quanto ao custo da tradicional cesta de Natal. O ContilNet fez uma pesquisa nos principais supermercados de Rio Branco e identificou preços a partir de R$ 84,99.

Da cesta mais básica, com preços acessíveis, no valor de R$ 107,60, a mais recheada, os valores chegam a alcançar até 359,43 em uma rede de supermercados. A diferença de preços pode ser explicada pela qualidade dos produtos inclusos e pela marca do supermercado.

A ave natalina

Outro destaque da ceia natalina, o peru, também apresenta preços flexíveis. Nos supermercados da capital, o preço do peru tem variação de acordo com o peso e a marca. O quilo da ave apresenta preços que oscilam entre R$ 26,48 e R$34,49. Já o chester, outra opção popular nas mesas natalinas, pode ser encontrado com valores a partir de R$ 26,48, dependendo da marca e do peso.

Espumantes

A bebida é outro item indispensável na mesa de muitas famílias, entre elas, os espumantes, que também variam de preço conforme a marca escolhida. Nos supermercados da capital o ContilNet encontrou espumantes com preço inicial de R$ 18,99 até incríveis R$ 431,59.

No geral, os itens da cesta natalina tiveram um reajuste de 12% em 2024, em comparação ao ano de 2025. O pernil de porco, por exemplo, pode ser encontrado a partir de R$ 122,72. A ameixa e o kiwi chegam próximos aos R$ 30.

Dicas para economizar na compra da ceia de Natal