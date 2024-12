“Para ter uma relação com a China ou com os chineses, inicialmente muita gente pensa que somente falar em inglês é suficiente. Na verdade, quando se aprende o mandarim em si, se aprende a cultura também. E, quando se tem essa aproximação, o relacionamento é muito melhor. Na China a gente costuma falar que, se não tem relacionamento, não tem negócios também. Por isso, língua, cultura e negócios, se misturam.”

Para Ying, os benefícios de aprender a língua são simples, mas podem impactar positivamente a relação. “Quando se domina uma língua, você entende toda a cultura. Você aprende como cumprimentar, como pensar, as regras de etiqueta, a culinária e quais assuntos são positivos ou negativos. Esse conjunto é crucial para a criação de uma relação comercial e empresarial.”

A relação também vale para o outro lado. A professora diz ter percebido uma grande demanda de chineses em busca do aprendizado do português, seja morando no Brasil ou na China, trabalhando para empresas brasileiras.