Com cantores locais, “Show da virada” será realizado em Sena Madureira

Os moradores de Sena Madureira vão poder contemplar a chegada do ano novo na Avenida Avelino Chaves, região central da cidade. É que está confirmado o “show da virada” que deverá contar com vários artistas locais.

O evento ocorrerá na passagem do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro no palco oficial, ao lado da Prefeitura. Por volta das 21 horas, já estará presente no palco um DJ para começar a animar os munícipes. Desse modo, a população aguardará a chegada da meia-noite para a tradicional queima de fogos.

Após a queima de fogos, haverá a posse dos 13 vereadores e, em seguida, a eleição para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal. Em ato contínuo, será empossado o prefeito eleito Gerlen Diniz (PP) e o vice-prefeito Elvis Dany (MDB) que irão se pronunciar para a população após a posse.

Na sequência serão iniciados os shows musicais com a participação de Jota Alves, Sorriso Show, Dhemyly Vicente, Letícia Feitosa, Atlas Cavalcante, Chocolate, de Manoel Urbano, dentre outros. “Será um evento marcante. Aproveitamos tanto os moradores da zona urbana quanto da rural para estarem participando conosco e que 2025 seja um ano de muitas bençãos e realizações”, destacou o radialista e cantor Jota Alves.

A organização está realizando tratativas com a Polícia Militar referente ao horário de término do evento. O que se sabe até agora é que o show da virada deverá romper a madrugada.