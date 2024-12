Conheça os 7 melhores jogos de história lançados em 2024; veja lista

Jogos focado em narrativa sempre são um sucesso entre aqueles que gostam de algo além do gameplay e, em 2024, dá para dizer que fomos muito bem servidos nesse quesito. Caso ainda esteja com um backlog enorme pendente, você pode usar a nossa lista dos melhores jogos de história do ano para se organizar melhor e decidir o que jogar em seguida.

É claro que há muitos outros jogos narrativos que valem a pena além desses, mas tentamos equilibrar os títulos maiores com alguns indies imperdíveis. Dê uma olhada na nossa lista completa a seguir e aproveite o fim de ano para finalmente conhecer ótimos games focados em história que chegaram em 2024.

1. Metaphor ReFantazio

Metaphor ReFantazio equilibra muito bem sua narrativa com seu gameplay

Apostamos que muita gente não aguenta mais ver Metaphor ReFantazio em todas as listas de melhores do ano, mas não dava para deixá-lo de fora dos melhores jogos de história de 2024, não é?! Como sempre, a Atlus caprichou demais na narrativa e nos personagens desse game, devendo agradar ainda mais aqueles que não gostam tanto da temática colegial de Persona, por exemplo.

2. Open Roads

Open Roads é um dos jogos menos conhecidos da nossa lista e, definitivamente, é uma recomendação para quem quer algo estritamente narrativo e que não liga de ver o gameplay em segundo plano. O game também é curtinho, então dá para zerá-lo entre 2 a 3 horas dependendo da sua abordagem. Como a trama foca no relacionamento de mãe e filha, além da descoberta de segredos de família, talvez essa não seja uma história que resoe da mesma forma com todos, mas acho que vale a pena experimentar.

3. Indika

Se quer algo fora da curva e focado em história, experimente Indika!

Outro jogo indie bem curtinho e focado mais na história é Indika, um título que definitivamente é bem mais estranho e surreal que as nossas outras sugestões. Sua premissa nos coloca no papel de uma freira russa no século XIX que ainda está se descobrindo, mas com o detalhe de que ela conversa com o próprio Diabo. Mesmo que o gameplay não seja genial, sua proposta compensa e essa acaba sendo uma boa aposta para quem quer sair um pouco dos jogos mais comuns desse ano.

4. Banishers: Ghosts of New Eden

Voltando para os jogos de história no estilo mais tradicional, temos o excelente Banishers: Ghosts of New Eden. O game nos dá dois protagonistas, Antea e Red, que precisam descobrir a raiz de uma maldição que atormenta várias comunidades de colonos. A trama em si envolve temas como luto, medo e as trevas que podem se esconder onde menos esperamos. Para que não sabe, o jogo é desenvolvido pela DON”T NOD, que trabalhou em Vampyr e nos primeiros jogos da franquia Life is Strange.

5. Final Fantasy VII: Rebirth

Pode parecer meio estranho colocar um remake na lista de melhores jogos de história, afinal, o normal seria já saber tudo o que acontece no game. Só que com Final Fantasy VII: Rebirth, nós sabemos que muitas coisas são bem diferentes e tornam essa saga inédita o suficiente para merecer seu lugar entre as nossas recomendações. É claro que você precisaria jogar Final Fantasy VII: Remake para aproveitar Rebirth, mas pelo menos há tempo suficiente até o jogo final dessa trilogia ser lançado.

6. Indiana Jones e o Grande Círculo

É incrível como Troy Baker conseguiu interpretar nosso querido Indy tão bem

Eu digo sem qualquer dúvida que Indiana Jones e o Grande Círculo é facilmente um dos melhores jogos lançados em 2024 e só não teve mais destaque nas premiações porque foi lançado três semanas antes do final do ano. Além de muito divertido, nos surpreendemos com o quanto o jogo parecia uma das antigas aventuras de Indy e que agradou até mais do que seu filme mais recente. É claro que boa parte disso se deve à sua escrita, trama e personagens carismáticos. Como o jogo está no Game Pass, ele é provavelmente um dos mais fáceis de se conferir dentre a nossa lista.

7. Mouthwashing

Por fim, temos Mouthwashing, que foi uma das grandes surpresas entre os jogos indies deste ano. Esse jogo de terror conta a história de uma tripulação condenada a uma morte lenta em sua própria nave, cuja energia e suprimentos acabarão em poucos meses. Além dos personagens e excelente atmosfera aterrorizante, o que realmente brilha nesse game é sua sombria narrativa. Não diremos mais nada porque seu desfecho precisa ser descoberto pelo jogador sem qualquer spoiler, então apenas confie e jogue Mouthwashing.

E aí, gostou das nossas recomendações dos melhores jogos de história de 2024? Então aproveita e deixa seu comentário nas redes sociais do Voxel nos dizendo quais outros você também recomenda!