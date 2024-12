Uma criança, no bairro São Francisco, na cidade interiorana de Manoel Urbano, sofreu com uma descarga elétrica, vinda dos enfeites natalinos luminosos. O fato ocorreu na praça do local, quando as crianças brincavam e encostaram em um conjunto de luzes de natal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender a criança. “As luzes estavam todas acesas. A criança estava brincando e, ao encostar as duas mãos em um poste, começou a gritar. A gente não sabia o que era, mas outra criança avisou que ela não conseguia se soltar. Corremos, desligamos o padrão de energia e conseguimos retirá-la”, afirma um dos moradores do local.

Os próprios moradores cortaram a energia do local, para evitar outros acidentes e também se precaver para a possibilidade da mesma criança se acidentar novamente. O SAMU prestou os primeiros socorros e fez o encaminhamento adequado para atendimento médico. Até o momento não foi divulgado o estado de saúde da vítima.