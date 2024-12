A adolescente Geovana Souza de Silva, de 16 anos, foi vítima de feminícidio em via pública na madrugada deste sábado (7), no cruzamento das ruas Travessa Coral com a rua Beija-flor, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Geovana – apesar de ter apenas 16 anos – já vivia em situação de rua e também maritalmente com uma pessoa identificada como Leandro, e que teria sido ele o autor de duas facadas que vitimou a adolescente. Um golpe acertou as costas e outro acertou o peito da vítima, que ainda chegou a correr para fugir do marido, mas já caiu sem vida no meio da rua. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A testemunha que presenciou a briga do casal e também o feminícidio, acionou a policia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básica 08, para dar os primeiros atendimentos. Em seguida, o Samu enviou a unidade de suporte avançada para continuar o atendimento à vítima, mas ao chegar ao local, só conseguiu atestar a morte de Geovana.

Policiais militares do 2° Batalhão foram acionados, colheram informações e iniciaram diligências para localizar o autor do homicídio, mas até o momento ninguém foi preso.

A área foi isolada pelos policiais militares, que solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também estiveram no local para coletar as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia conversou com a senhora Lindaura Inácio de Souza, que é avó de Geovana, que relatou que a neta de 16 anos, vivia em situação de rua e que a menina tinha um relacionamento abusivo. Disse ainda que Geovana estava grávida de 2 meses do agressor.