Defensoria Pública do Acre promove capacitação sobre proteção de crianças em situação de vulnerabilidade

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do programa Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos (Rhuamm), deu início à capacitação “Criança Protegida – Formação para profissionais da educação”. O evento, realizado na sede do Sebrae Acre na manhã desta quinta-feira, 18, é destinado a gestores de escolas públicas e terá duração total de 46 horas, distribuídas em seis encontros presenciais. A iniciativa tem como objetivo preparar os profissionais para identificar e lidar com situações de violência envolvendo crianças em ambiente escolar.

A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades. Representando a DPE/AC, estiveram o coordenador de Cidadania, Celso Araújo, a coordenadora do programa Rhuamm, Regiane Machado, e a ouvidora-geral, Soleane Manchineri. Também compuseram o dispositivo de honra a diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) de Rio Branco, Rila Freze; a gerente do Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco (Seme), Rosamara Souza; o gerente de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios do Sebrae, Marcelo Macedo; a representante da Seme, Gervânia Mota; e representante da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), Kathyelle Cordeiro.

A formação para profissionais da educação é proveniente de uma emenda parlamentar da vice-governadora Mailza, à época senadora. Esses recursos permitiram avanços significativos na estrutura e atuação do programa, que tem como missão proteger crianças em situações de vulnerabilidade.

Durante o evento, o coordenador de Cidadania, Celso Araújo, destacou a importância da capacitação. “Sabemos das dificuldades que os professores enfrentam nas escolas para identificar e agir em casos de violência. O conhecimento compartilhado aqui será fundamental para aplicar e replicar essas práticas, ajudando a proteger nossas crianças, que são o foco principal do programa.”

A coordenadora do programa Rhuamm, Regiane Machado, reforçou a relevância da capacitação para a construção de um ambiente seguro nas escolas. “É emocionante ver o comprometimento de tantos profissionais em transformar a realidade de nossas crianças. Este é um passo essencial para garantir que cada aluno seja acolhido, protegido e tenha sua dignidade preservada. Estamos aqui para fortalecer a rede de proteção e capacitar aqueles que estão na linha de frente desse trabalho tão desafiador.”

O evento ainda contou com um momento de descontração e emoção. Crianças da Escola Maria Olivia Sá de Mesquita encantaram o público com uma apresentação de dança ao som da música “História de uma Gata”, do musical Os Saltimbancos.