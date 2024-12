Deputada é flagrada fumando vape durante debate sobre saúde

Uma situação inusitada e repleta de ironia chamou atenção no parlamento da Colômbia nesta terça-feira (17). Durante uma sessão que discutia reformas na saúde, a deputada Cathy Juvinao, do Partido da Aliança Verde, foi flagrada fumando vape em pleno plenário.

O momento, transmitido ao vivo, aconteceu quando a câmera focou na parlamentar logo após ela dar um trago no dispositivo. Surpresa ao perceber que estava sendo filmada, Juvinao tentou disfarçar e esconder o aparelho, mas foi traída pela fumaça visível, que ainda a fez engasgar, gerando uma cena cômica e amplamente repercutida.

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, Juvinao usou sua conta no X (antigo Twitter) para pedir desculpas. “Peço desculpa aos cidadãos pelo que aconteceu ontem em plenário, não vou juntar-me ao mau exemplo que hoje em dia intoxica o discurso público e não se repetirá”, escreveu a congressista. Apesar do incidente, ela reafirmou seu compromisso com o trabalho legislativo: “Fiquem tranquilos, que hoje continuaria lutando desde a Câmara com os mesmos argumentos e rigor de sempre”.

