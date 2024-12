Deracre restringe uso de balsa em Xapuri por questões de segurança; veja as regras

A presidente do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, se pronunciou através de nota publicada na Agência de Notícias do Acre, que a balsa de Sibéria, no município de Xapuri, passará por alterações no seu funcionamento.

A fim de garantir a segurança dos passageiros e a priorização dos serviços essenciais, como ambulâncias e viaturas do Corpo de Bombeiros, os caminhões com mais de 20 toneladas não poderão utilizar o serviço.

“Essa medida é indispensável para evitar problemas maiores e assegurar que serviços de emergência, como ambulâncias e viaturas do Corpo de Bombeiros, possam transitar sem interrupções, atendendo a comunidade com tranquilidade e eficiência.

Agradecemos a compreensão dos motoristas e moradores da região”, diz trecho da nota.