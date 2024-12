“Eficiente e humana”, classifica Mailza sobre gestão de Gladson Cameli

A vice-governadora e secretária de Estado, Mailza, participou nesta terça-feira, 23, de uma entrevista ao programa Gente em Debate, na Rádio Difusora Acreana, conduzido pelos radialistas Jefson Dourado e Damião Viana. Durante o encontro, Mailza destacou as principais ações do governo Gladson Cameli ao longo de 2024 e definiu a gestão como “eficiente e humana”.

“Estamos encerrando um ano desafiador, mas extremamente produtivo, em que conseguimos avançar em diversas áreas, sempre colocando as pessoas no centro das nossas decisões. A gestão do governador Gladson Cameli é marcada pela eficiência e pelo cuidado com quem mais precisa. Ele sempre diz que governar é um ato de amor e isso se reflete em cada ação realizada”, afirmou Mailza durante a entrevista.

No programa, a vice-governadora pontuou conquistas importantes, como os avanços na saúde, com o programa Opera Acre, que realizou mais de 14 mil cirurgias eletivas ao longo do ano;  os investimentos na educação, com a entrega de 40 mil tablets e uniformes escolares para estudantes;  e as melhorias na infraestrutura, incluindo a recuperação de ramais e estradas. Mailza também ressaltou a valorização dos servidores públicos e o compromisso do governo com o pagamento em dia, mesmo diante de desafios econômicos.

“O governador Gladson sempre diz que não existe desenvolvimento sem pessoas. Por isso, nossa gestão está focada em promover dignidade, inclusão e oportunidades para todos os acreanos”, completou Mailza.

A entrevista ao Gente em Debate proporcionou uma reflexão sobre os desafios e avanços do governo ao longo de 2024, evidenciando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população acreana.