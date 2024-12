Em 2024, Acre cortou mais de 30 árvores por minuto; desmatamento supera 2023 em 90%

A plataforma PlenaMata, que faz análises detalhadas sobre o avanço do desmatamento no Brasil, mostra que o Acre tem números ainda considerados preocupantes sobre o assunto.

Só em 2024, em todo o Estado, já foram cortadas mais de 16 milhões de árvores – o que corresponde a 33 por minuto e 47.542 por dia.

Quando o recorte é sobre o desmatamento total, a área afetada é de 29.283 hectares – 90% mais rápido do que o ano passado.

Os dados sobre árvores cortados foram contabilizados pelo MapBiomas – parceira da PlenaMata -, uma rede colaborativa, formada por ONGs, universidades e startups de tecnologia.

A plataforma mostra ainda que, apesar dos números de 2024, o pior ano com maior índice de desmatamentos foi 2022 (numa série de 2020 a 2024). VEJA O GRÁFICO:

Acre tem redução de 25% no desmatamento em 2024, revelam dados divulgados por Marina Silva

O estado do Acre obteve dados positivos em relação ao desmatamento na região, saindo de 601Km² em 2023 para 448Km² em 2024, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inep), obtidos via monitoramento de satélites.

O resultado corrobora com o objetivo do governo federal, que é diminuir o desmatamento a zero nos biomas brasileiros até o ano de 2030.

O período de análise para este resultado vai do dia 1 de agosto de 2023 até 31 de julho de 2024, fazendo com que este seja um dos melhores desempenhos do estado nos últimos cinco anos observados.

Além disso, o estado vem cumprido as metas postas no Plano de Prevenção, Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Acre, para os anos de 2023 a 2027.

Os resultados positivos podem ser vistos como impacto positivo da criação do Gabinete de Crise, por parte do governador Gladson Cameli, que visa desenvolver meios de enfrentar crimes ambientais no estado.