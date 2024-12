Emilia Pérez’: Rival de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar é exuberante e causa estranheza e fascínio

Não seria surpreendente se o espanhol Pedro Almodóvar, por exemplo, resolvesse adaptar Écoute sem alterar muito as linhas gerais do romance — é uma praia semelhante, afinal, à de A Pele que Habito (2011). Já Audiard, com auxílio dos roteiristas Thomas Bidegain (que trabalhou com o diretor em Um Profeta e Ferrugem e Osso, além de ter escrito A Família Bélier, que deu origem ao vencedor do Oscar No Ritmo do Coração) e Léa Mysius (parceira do diretor e de Bidegain no roteiro de Paris, 13º Distrito), resolveu transportar — melhor seria “transcriar”, neologismo mais adequado à situação — as coordenadas da história para uma circunstância sociopolítica do seu interesse.

Em Emília Perez, a ação começa na Cidade do México, onde uma jovem advogada (Zoe Saldaña) está incomodada por ganhar dinheiro livrando milionários da cadeia. Ela sente que vendeu a alma ao diabo, sensação redobrada quando um traficante de drogas (Karla Sofia Gascón) a contrata sigilosamente para cuidar dos detalhes de uma cirurgia de redesignação sexual. Começa então a montanha-russa dramática que fará a história circular por outros países, com mais duas personagens que ajudam a transformar o filme em diagnóstico do mundo doente que os homens governam, e do poder feminino de resistência e transformação: a mulher do traficante (Selena Gomez) e uma vítima de violência doméstica (Adriana Paz).