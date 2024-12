Empresário Júnior Damasceno é reeleito Grão Mestre da Grande Loja Maçônica do Acre

A Loja Maçônica do Estado do Acre anunciou nesta terça-feira (17), em Rio Branco, o resultado do processo eleitoral para a escolha do Grão Mestre da Grande que governará a Ordem pelos próximos três anos. O processo eleitoral da maçonaria é realizado nos mesmos moldes em que são realizadas as eleições para cargos eleitos no Poder Executivo do Estado, Município e Presidência da República.

Com 100% dos votos apurados durante o processo eleitoral, realizado no último dia 7 de dezembro, o empresário Júnior Damasceno foi reeleito para o cargo de grão-mestre, tendo como seu adjunto José Eldes Teixeira, num processo eleitoral dotado de todos os cuidados e garantias previstos pela legislação eleitoral.

O presidente reeleito destacou que a Maçonaria é uma instituição dedicada a tornar melhor a humanidade. “É um reflexo da sociedade em que está inserida. Por isso, a escolha de seus líderes é realizada por meio de um processo eleitoral idêntico ao que utilizamos para a escolha do Presidente, Governadores e Legisladores”, destacou.

Para o grão mestre, a reeleição unânime é reflexo de um trabalho árduo, dedicado e exemplar, desenvolvido desde 2022, “pautado sempre pelos pilares da Humildade, União e Respeito, trazendo à Ordem um tempo de paz e progresso exemplares”.

Não apenas em todo Estado, a Gestão Júnior Damasceno apresentou uma GLEAC progressiva e unificada à todo o Brasil e ao Mundo, com a celebração de tratados, estaduais, regionais, nacionais e internacionais, com várias potências maçônicas reconhecidas, “elevando a Grande Loja ao prestígio que é devido a uma instituição que defende os sublimes princípios da Igualdade, Fraternidade e Liberdade”.

Estes lhe valeram ainda o respeito e a relevância junto aos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, os quais reconhecem e enaltecem o relevante papel da Maçonaria junto à Sociedade.

É neste clima de união e virtuoso trabalho, que se inicia mais uma gestão do Grão Mestrado da GLEAC, “sempre prezando por ultrapassar as paredes das Lojas e levar a Ordem na direção certo, isto é, aonde possa fazer mais feliz a humanidade”, destacou Junior Damasceno.