Equipes do interior na final do Estadual Sub-17 feminino

Epitaciolândia e Café com Leite/Porto Acre são as equipes finalistas do Campeonato Estadual de Futsal Sub-17 Feminino. Nas semifinais disputadas nesse sábado, 30, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), Epitaciolândia venceu o Real Sociedade por 9 a 5 e o Café com Leite/Porto Acre derrotou o Preventório por 4 a 2.

Definir datas

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, vai definir a data da final no início desta semana.

“Mesmo com muitos problemas de ginásio, a demanda do Álvaro Dantas para atender todas as modalidades é demais, conseguimos chegar na final dentro do programado. Vamos pensar na melhor data para essa decisão”, comentou o presidente.