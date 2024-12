Ex-namorada de Senna diz que piloto assumiu namoro com Xuxa logo após término: ‘Fiquei confusa’

Adriane Yamin, que manteve um namoro secreto de quatro anos com Ayrton Senna, revelou que o piloto de fórmula 1 assumiu publicamente o relacionamento com Xuxa um mês após o término entre os dois.

Enquanto participou do podcast Na Lata, ela revelou que ficou confusa quando Senna terminou o namoro com ela e que a situação só piorou quando ficou sabendo que ele havia começado a se relacionar com a Rainha dos Baixinhos.

“Veio a minha irmã me contar que ouviu um burburinho dizendo que ficou sabendo que Ayrton mandou um avião dele ir buscar a Xuxa. Com isso, eu fiquei muito confusa e fui conversar com a mãe dele”, explicou.

Ela afirmou que o atleta sabia que não estava agindo corretamente. “Eu viajei com ele para a França em novembro, voltei, aí ele foi para o Rio gravar, depois ele veio falar comigo, e nisso já era dezembro? E tudo com a Xuxa aconteceu em dezembro. O Senna sabia que o que ele estava fazendo não era bonito, ele não queria expor o que ele estava fazendo. Quem assumiu a relação para a mídia, e expôs, e quis fincar a bandeira foi a Xuxa.”

Adriane Yamin e Ayrton Senna começaram a namorar quando ela tinha 15 anos e ele 24. Ela revelou ter ficado chateada com o término pois finalmente havia chegado a vida adulta. “Eu acho que isso que me deixou mais doente, e ter chegado na reta final e não poder curtir a vida com ele. A gente curtia na minha casa, sempre com gente perto. A gente não podia ter intimidade juntos, não podia ficar de mão dada… Isso me dava nervoso, eu falava ‘um dia a gente vai poder curtir juntos’ e quando isso chegou, ele quis parar pra pensar”, finalizou.