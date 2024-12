Feira especial de Natal da Empório&Arte no Via Verde Shopping reúne mais de 24 empreendimentos

Em celebração ao Natal, ocorre no Via Verde Shopping, em Rio Branco, até o dia 26 de dezembro uma feira especial com mais de 24 empreendimentos de diversos setores.

O público encontra no local localizado em frente a loja Marisa, itens como acessórios, vestuários, moda adulto e infantil, casa, alimentação, decoração, plantas ornamentais, brinquedos, óleos essenciais, incensos, joias e semijoias, entre outros produtos para vários públicos.

De acordo com Gecileide Lins, idealizadora e responsável pela feira, a ocasião é importante, pois funciona como uma vitrine para os participantes, que tem como maioria mulheres empreendedoras.

“O nome do nosso evento é Empório&Arte a Feira, que significa que a nossa feira virou loja. E continuamos aqui em várias datas especiais como esta, para que novos empreendedores possam surgir e apresentar seus produtos para o público do estado”, contou.

Gecileide afirma que o momento é especial, com a oferta dos melhores produtos, principalmente para quem deseja presentear itens especiais nesse natal.