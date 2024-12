Festa anos 80, dia do sim, glamour e mais na coluna da Kelly Kley; veja fotos

DIA DO SIM

Aconteceu no dia 30 de novembro o dia do sim de Erlando e Rizo Araujo na ilha da Gigoia no Rio de Janeiro, uma cerimonia linda e emocionante. A coluna deseja toda felicidade ao casal.

GLAMOUR

No glamour o pequeno autor Davi Francisco Davila Cristino, aluno da Escola Franklin Roosevelt de Plácido de Castro em noite de autografo do projeto Estante Mágica, o maior projeto de leitura e escrita da América Latina.

NIVER FLORY

Na segunda – feira a Embaixadora Kerastase, Flory Araújo trocou de idade comemorando seu niver intimistamente na sala reservada do Restaurante Bahrem.

UNALE

Aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de dezembro a 27º Conferência da UNALE (União dos Legisladores e Legislativos Estaduais que este ano teve como tema central “O Futuro da Educação no Brasil”.

No último dia aconteceu a eleição para nova diretoria da Unale, a deputada Antonia Sales do Acre foi eleita vice – ´presidente região norte, a deputada Tia Ju do Rio de Janeiro foi eleita presidente e a deputada Michelle Melo ficou como secretária da Unale na Aleac.

COLAÇÃO

A coluna parabeniza a socióloga Raquel Paiva que agora formou em Direito pela Universidade Federal do Acre. Parabéns e sucesso!

POSSE

Lucy Barreto Queiroz tomou posse na última semana como Conselheira do Conselho Federal de Educação Física no Rio de Janeiro. A coluna deseja os parabéns e sucesso!

FESTA ANOS 80

No dia 30 de novembro aconteceu a Festa anos 80 dos amigos da Escola Heloisa Mourão Marques no Espaço e Gastronomia Sylvia Montenegro ao som de The Roxy Band e Dj Emerson Aguiar. Uma festa maravilhosa!

Fotos: Neto Lucena

DESPEDIDA

A nutricionista Cristina Martins se despede hoje do Acre, a bela vai residir em Floripa – SC. A despedida dos amigos ocorreu em clima de alegria, mas com muita emoção. Felicidades em seu novo lar!

BAZAR TJAC

Acontece na quinta – feira (12) o Bazar Chique é ser Solidário do Tribunal de Justiça do Acre a partir das 9 horas na Sede do TJAC.

LOH & ROSE STORES

