Festa da Música Brasileira promete noite de celebração à cultura na Confraria

A Festa da Música Brasileira chega à Confraria Gastrobar na próxima sexta-feira, 6 de dezembro, trazendo uma celebração única que reúne grandes talentos da música acreana e homenageia a riqueza cultural brasileira. O evento conta com o apoio da Cervejaria Altaneira, que assina como cerveja oficial da noite.

No palco, Diogo Soares, vocalista da icônica banda Los Porongas, lidera a banda Machine Blues em uma noite repleta de energia e emoção.

A festa conta ainda com a participação especial de grandes nomes da cena local. Pia Vila, mestre da nossa cultura, traz toda sua experiência e talento em um momento especial de sua carreira; enquanto Duda Modesto, jovem destaque nacional, celebra o sucesso de seu videoclipe selecionado na Mostra de Cinema de Brasília. Fechando o time, Dito Bruzugu, vencedor do Festival da Rádio Nacional com a canção “Teu Silêncio Não é Meu Lugar”, promete emocionar o público com seu talento e voz marcante.

Além de música de alta qualidade, o evento conta com promoções exclusivas. Mesas antecipadas no 1º lote estão disponíveis por apenas R$ 120, e ingressos individuais saem por R$ 30. Quem garantir sua mesa terá direito a uma rodada de chopp Altaneira, e as 10 primeiras mesas ainda levam rodada dupla. A promoção é válida pra quem chegar até as 20h.

SERVIÇO :

Evento: Festa da Música Brasileira

Data: 6 de dezembro (sexta-feira)

Local: A Confraria Gastrobar @aconfrariagastrobar

Horário: A partir das 19h

Ingressos: Mesas R$ 120 (1º lote) | Individuais R$ 30

Reservas: (68) 99218-5377

Cerveja oficial: Altaneira