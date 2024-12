Final Fantasy 7 Rebirth no PC: veja lançamento, download e requisitos

Final Fantasy 7 Rebirth teve sua aguardada versão para PC anunciada durante o evento The Game Awards 2024 na noite de 12 de dezembro, confirmando o lançamento do game para 23 de janeiro de 2025. O aclamado RPG da Square Enix antes exclusivo do PlayStation 5 (PS5) trará suas aventuras para computadores com vários extras. Final Fantasy 7 Rebirth chegará ao PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store pelo preço de R$ 319,90, mas com um desconto de 30% na pré-venda, saindo por R$ 223,93 até o dia de seu lançamento.