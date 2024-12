Governadora em exercício Mailza Assis participa de encontro com secretárias e presidentes de autarquias

Em um momento de agradecimento com ênfase em fortalecer os laços e encerrar o ano com um toque especial, a governadora em exercício, Mailza Assis, juntamente com secretárias, presidentes de autarquias e demais instituições do Estado, estiveram na Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), na manhã desta quinta-feira, 19, participando de uma reunião.

O encontro contou com a participação de mulheres que contribuem de forma significativa com o progresso da gestão pública do Estado, bem como atuação no poder de decisão como o pleno exercício da democracia representativa e participativa. A governadora Mailza Assis explica que o momento foi de reflexão e gratidão e reforçou os esforços realizados ao longo do ano.

“É uma celebração das nossas conquistas, vitórias, do nosso trabalho, um reconhecimento do nosso estado, que vem dando protagonismo para a mulher na gestão. Agradecemos o nosso governador, Gladson Cameli, por dar essas oportunidades, e estamos aqui, unindo forças para os novos desafios e demonstrando a nossa união, não apenas na gestão do governo, mas também das demais instituições, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública”, pontua a governadora em exercício, Mailza Assis.

A gestora da Semulher, Márdhia El-Shawwa, contou que o ano foi de muito trabalho em favor das políticas públicas para as mulheres. “Foi um ano de muito trabalho, muita dedicação pelas nossas mulheres, nossas meninas, e acredito que a gente está colhendo o fruto disso tudo. A gente teve essa redução de feminicídio, ainda não foi o que a gente quis, de zerar feminicídio, mas já reduzimos, e o ano que vem a gente vai ter muito mais ações, vai ser como o governador diz, ‘é um ano de execução’. Com certeza vamos dar o nosso melhor por toda a população do estado”, afirma.

O procuradora-geral do Estado, Janete Melo, destacou a parceria entre as instituições na busca de apoio às causas, dentro daquilo que é de competência da PGE.

“Estamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma e de modo célebre também para atender essa causa na atuação jurídica, mas também nas outras parcerias. Então, temos estimulado ações sociais que apoiam essas questões mais voltadas tanto à parte de combate ao racismo, como de apoio às ações voltadas às mulheres, questões de direitos humanos como um todo. A gente sempre se faz presente, seja atuando institucionalmente como também para estar junto nessa política pública que é tão importante”, afirma.

O momento contou com homenagens e ato de entrega de lembranças em reconhecimento aos trabalhos das gestoras em suas respectivas pastas.