Governo entrega novas novas viaturas, drones e curso avançado para a segurança pública do Acre

O Governo do Estado, realizou na manhã desta quinta-feira (26), a entrega de nove veículos e equipamentos para auxiliar na execução dos trabalhos da Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do Acre.

Além dos novos veículos, frutos das emendas dos senadores Alan Rick e Sérgio Petecão, foram entregues, ainda, drones, móveis, e equipamentos eletrônicos.

Para o secretário de Segurança Pública, coronel Américo Gaia, os investimentos são essenciais para fortalecer o sistema de segurança. “Quem ganha com isso são as forças de segurança pública que contemplam o sistema. Mais investimentos, mais entregas de viaturas, mais entrega de armamentos, entrega de drones, oriundos tanto do Fundo de Segurança Pública quanto de emendas parlamentares”, destacou o secretário.

Na oportunidade, foi realizada, a assinatura da Ordem de Serviço para a realização do curso Swat Operations Advanced, voltado ao treinamento especializado de forças de elite, formação que teve aplicada emendas do deputado federal Ulysses Guimarães.

A vice-governadora Mailza Assis também enfatizou o compromisso do governo com a área. “Nosso governo tem feito muitos investimentos em contratação de, desde equipamentos, viaturas, armamentos, dentre outros. Por conta disso, nós temos bons resultados no controle da segurança. Temos muito mais projetos para implementação”, afirmou.

Durante o evento, também foi entregue a Medalha de Mérito da Segurança Pública ao ex-secretário de Segurança Pública do Estado, Paulo Cezar Rocha dos Santos, em reconhecimento aos seus serviços prestados.