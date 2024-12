Haaland perde pênalti, City empata com Everton e segue em péssima fase

A fase do Manchester City segue péssima e nem a noite obrigatória na concentração foi suficiente para melhorar os ares. Com o empate em 1 x 1 contra o Everton, no Boxing Day desta quinta-feira (26/12), os Citizens chegaram a cinco jogos sem vitória. No período, foram três derrotas e dois empates.

A má fase, no entanto, é mais longa e perdura há 13 jogos. São nove derrotas, duas vitórias e três empates. Na ocasião, o City sofreu 28 gols e marcou 16. Na 7ª posição da Premier League com 28 pontos, a equipe treinada por Guardiola pode perder mais posições a depender dos resultados da 18ª rodada.

Além disso, a partida também marcou o quarto jogo sem Haaland fazer gols. No confornto, ele perdeu pênalti e teve um gol anulado no rebote por impedimento. Na temporada, o norueguês tem 31 partidas, tendo marcado 25 vezes e servido os companheiros com duas assistências.