Hematoma de Lula drenado em cirurgia de emergência tinha 3 cm

– Localizado na região frontoparietal, o hematoma de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi drenado em cirurgia de emergência na noite dessa segunda-feira (9/12), tinha cerca de 3 centímetros. O presidente foi transferido de Brasília até a unidade do Hospital Sírio- Libanês de São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (10), o médico Marcos Stavale falou que o hematoma tinha cerca de 3 centímetros e que um dreno ficará na região de um a três dias.

Queda ao cortar unhas

No dia 19/10, o presidente Lula caiu no banheiro, no Palácio da Alvorada, enquanto cortava as unhas. Na ocasião, ele bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano e um pequeno sangramento no cérebro.

O presidente estava sentado num banco, inclinou o corpo para a frente, para cortar a unha do pé, e, quando voltou, o banco inclinou e ele caiu. Ele levou cinco pontos na altura da nuca.

Desde então, o presidente passa por monitoramento constante em função da gravidade da queda. Diante do acidente, Lula diminuiu o ritmo de trabalho e cancelou vários compromissos.