Homem é encontrado morto ao lado de bicicleta na BR-317, no interior do Acre; veja detalhes

O corpo de Renilce Firmino de França, de 23 anos, foi encontrado, na madrugada desta sexta-feira (20), nas proximidades de uma loja de baterias, na BR-317, no município de Epitaciolândia, no Acre. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava caída ao lado de uma bicicleta.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h13 pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom), após uma pessoa comparecer ao Quartel do Corpo de Bombeiros e relatar a presença de um homem caído na rodovia. Uma equipe dos Bombeiros foi a primeira a chegar ao local e constatou que o homem, em posição de decúbito ventral, não apresentava sinais vitais.

Após a confirmação do óbito, a área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. De acordo com o relatório preliminar, não foram identificadas marcas de perfuração, cortes ou qualquer sinal de violência no corpo.

A Polícia Civil foi informada e assumirá as investigações para determinar as circunstâncias da morte. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames que devem apontar a causa do óbito.