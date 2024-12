Homem é preso em flagrante após espancar a esposa no meio da rua

A vítima relatou que estava em um estabelecimento com o companheiro quando os dois começaram a discutir. O conflito se estendeu até o memento de ir embora e ao pedir para o homem parar, a vítima teria sido agredida com chute no rosto, que a derrubou no chão. Ainda caída, ela disse que continuou recebendo chutes do companheiro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por pessoas que estavam ao redor e presenciaram as agressões. Durante a abordagem, o homem tentou resistir à prisão, e os agentes precisaram usar spray de pimenta contra o suspeito.