Homem que foi brutalmente agredido a ripadas não resiste e morre horas depois no hospital

José Railton Oliveira da Costa, de 46 anos, foi brutalmente agredido a golpes de ripa na noite deste domingo (8), na região da Baixada da Sobral. Horas depois ele não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (9), no pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José Railton foi abordado por criminosos ainda não identificados e atingido com vários golpes de ripa nas costas e em outras partes do corpo. Mesmo ferido, ele foi levado por terceiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade das lesões, foi necessário transferi-lo para o pronto-socorro de Rio Branco, em uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na madrugada, José Railton não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O corpo foi removido do hospital pela manhã e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

As circunstâncias e a motivação da agressão ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).