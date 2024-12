Internação de Lula não atrapalhará votações, diz líder do governo

Líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) afirmou que a internação do presidente Lula não vai atrapalhar a ordem para liberar emendas parlamentares, condição imposta pelo Congresso para destravar votações importantes. Uma portaria para acelerar esses pagamentos é esperada para as próximas horas. O chefe do Executivo foi internado na noite dessa segunda-feira (9/12) por causa de uma hemorragia intracraniana. Ele foi operado no Sírio Libanês, em São Paulo, onde deve ficar até o fim desta semana.

José Guimarães disse que Lula estava bem quando se reuniu com ele e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no fim da tarde dessa segunda-feira e que o mandatário foi firme ao se comprometer com a liberação das emendas. “Não atrapalha, vamos encaminhar, seguimos a agenda normalmente. As diretrizes foram dadas, e vamos lutar pelo acordo”, comentou o líder do governo à coluna.

Ele afirmou que objetivo do Planalto é aprovar, até o dia 20/12, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA), o pacote de corte de gastos e também a regulamentação da reforma tributária. O clima no Congresso, porém, não colabora. Parlamentares reclamam que as regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) inviabilizam a liberação de emendas, bloqueadas desde agosto por decisão do ministro Flávio Dino.

Internação de Lula

O presidente começou a sentir dores de cabeça na noite dessa segunda-feira e esteve no Sírio-Libanês em Brasília para realizar exame de imagem. A ressonância magnética indicou hemorragia intracraniana, decorrente da queda que sofreu em casa. Ele, então, foi transferido para São Paulo, onde foi submetido a cirurgia e passa bem.

O atual quadro do presidente é consequência de um acidente sofrido por ele em 19/10. Na ocasião, Lula caiu no banheiro do Alvorada, enquanto cortava as unhas. Ele bateu a cabeça, resultando num traumatismo craniano e um pequeno sangramento no cérebro.