Júnior Lima aparece em foto rara ao lado dos dois filhos. Veja!

Júnior Lima apareceu em uma foto rara ao lado de seus dois filhos, Otto e Lara. O registro foi compartilhado pela esposa do músico, Mônica Benini, nas redes sociais nesta terça-feira (24/12).

Na imagem, Júnior e as crianças apareceram de costas, admirando a paisagem na janela. O casal não costuma publicar fotos dos herdeiros e quando acontece, os rostos são preservados.

Na publicação, a esposa de Júnior Lima comunicou os seguidores que vai se afastar da internet por alguns dias para estar presente nos encontros familiares. Ela escreveu um longo texto agradecendo a todos e desejou um feliz 2025.

“Meu presente de final de ano é esse… Essa é uma época do ano em que a gente pensa muito em formas e maneiras de presentear quem a gente ama. Eu adoro esse movimento. Mas faz anos que eu me dou um presente importante – e muitos de vocês aqui já sabem: eu aproveito o recesso para me desconectar das redes”, disse ela.

E continuou: “Estar offline é um presente que eu me dou no fim de ano. Estar offline me livra da urgência de precisar ter sempre dias incríveis, histórias interessantes para contar, da infinidade de destinos de viagens para férias…sabe? eu aproveito para degustar da desimportância, do tédio, do dia a dia como ele é. Estar offline nessa época, pra mim, é também uma forma de curtir a família e os encontros com amigos. Somente estar, sabe? Presente”, completou Mônica Benini.

Ela encerrou: “Agradeço profundamente a todos vocês que me serviram de companhia durante esse ano. Esse trabalho aqui só existe pq vocês existem. Obrigada a todas as marcas incríveis com as quais trabalhei, obrigada por confiarem no meu trabalho e na minha maneira de ser. E obrigada a todo mundo que foi parceria, ponte, amizade, afago, amor. 2025 vem aí cheio de coisas lindas, tenho certeza. Um Natal maravilhoso pra quem é de Natal. Que vcs vivam dias memoráveis. Nos vemos em 2025. Vou ali e já volto”.

Veja a imagem de Júnior Lima abaixo: