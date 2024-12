Justiça manda retirar música de Adele por plagiar Martinho da Vila

Adele sofreu um revés na Justiça do Rio de Janeiro e foi obrigada a retirar a música Million Years Ago de todas as plataformas digitais por plagiar a música Mulheres, interpretada por Martinho da Vila. A decisão faz parte de um processo movido por Toninho Geraes, responsável pela composição do hit, que acusou a cantora britânica.

A música deverá ser retirada assim que os serviços serem notificados judicialmente. A data específica não foi explicitada na decisão. Caso não acatem a determinação e a canção continue a ser reproduzida, será cobrada uma multa de R$ 50 mil. Ainda cabe recurso.

A sentença foi assinada pelo juiz Victor Agustin Cunha, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O magistrado afirma que Million Years Ago, lançada em 2015 por Adele, tem forte indício “da quase integral consonância melódica” de Mulheres, composta por Geraes e famosa na voz de Martinho da Vila.

Victor ainda explicou que, após análise de especialistas e sobreposição das duas melodias, ficou evidenciado que há uma “indisfarçável simetria” entre as faixas e em suas palavras. O processo foi protocolado em fevereiro e Geraes pede R$ 1 milhão de indenização à cantora, ao produtor Greg Kurstin e às três gravadoras, entre elas a Sony e Universal, que detêm os direitos da música.

Além do pagamento, ele solicita os direitos autorais da música, com juros e correção monetária. O valor só será calculado após um mandado judicial, já que esses dados são sigilosos.