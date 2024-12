Leicester x Manchester City: horário e onde assistir ao jogo pela Premier League

O Campeonato Inglês segue com força total nesse fim de ano. Na manhã deste domingo, Leicester x Manchester City é um dos jogos mais aguardados da rodada da competição. A bola rola às 11h30, no horário de Brasília, no King Power Stadium.

A partida terá transmissão da ESPN e também pelo serviço de streaming Disney+. A importância do duelo se dá pela situação do City na temporada. O time de Pep Guardiola está há cinco jogos sem vencer. O recorte de 13 partidas dá aos citizens apenas um resultado positivo.

Como consequência, o time azul de Manchester está em sétimo lugar, com 28 pontos, a 14 do líder Liverpool. Se a Premier League terminasse hoje, o clube estaria fora de qualquer competição europeia na próxima temporada.

Leicester x Manchester City: detalhes da partida