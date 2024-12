Ludmilla e Brunna revelam sexo do bebê em festa de 12 horas

Nesta terça-feira (17/12), Ludmilla e Brunna Gonçalves revelaram o sexo do primeiro bebê do casal, durante o chá revelação em sua mansão de 20 mil metros quadrados no Rio de Janeiro. A notícia vem um dia após a cantora compartilhar, em sua rede social, a reação que os familiares tiveram ao descobrirem que mais um membro está a caminho. No começo de novembro, a artista revelou que a família estavá crescendo.

É uma menina! O casal revelou o sexo da bebê na tarde de hoje!

Veja!

O chá revelação vai durar 12 horas, com muitos shows e atrações. A organização ficará a cargo de Andrea Guimarães, produtora conhecida por promover festas de luxo para celebridades. A estimativa é que o custo total da festa seja em torno de 1,5 milhão de reais.