Um grupo de manifestantes está acampado com barracas em frente a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), na capital do estado, Rio Branco, reivindicando a reintegração de posse que retirou destes moradores uma área de 13 hectares no bairro São Francisco.

Como forma de chamar atenção para sua causa, os moradores fecharam a entrada da Aleac, na manhã desta segunda-feira (9), impedindo que pessoas entrem e saiam do espaço.

Em vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver pessoas passando por cima dos manifestantes em uma tentativa de sair do local. Os manifestantes esperam ação do poder público para que uma negociação comece e suas reivindicações sejam atendidas. O grupo se encontra no local há 17 dias.

