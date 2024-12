Marinha do Brasil divulga Concurso Público com 800 vagas para Aprendizes-Marinheiros

A Marinha do Brasil anunciou a abertura de um Concurso Público para ingresso nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2025), oferecendo 800 vagas, sendo 704 para homens e 96 para mulheres.

De acordo com o edital, as vagas serão distribuídas entre as seguintes áreas:

EAMCE (Ceará) – Apoio (91 vagas); Eletroeletrônica (78 vagas); Mecânica (67 vagas);

EAMES (Espírito Santo) – Apoio (91 vagas); Eletroeletrônica (78 vagas); Mecânica (67 vagas);

EAMSC (Santa Catarina) – Apoio (54 vagas); Eletroeletrônica (47 vagas); Mecânica (40 vagas);

EAMPE (Pernambuco) – Apoio (54 vagas); Eletroeletrônica (93 vagas); Mecânica (40 vagas).

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato tenha 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 de junho de 2026; tenha concluído o ensino médio ou esteja em fase de conclusão; altura entre 1,54m e 2,00m; entre outros requisitos que constam no edital.

O curso será conduzido sob regime de internato, inteiramente gratuito, e terá duração de um ano letivo realizado em um único período escolar de 48 semanas. Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o Aprendiz Marinheiro receberá bolsa-auxílio atinente à sua graduação, no valor total de R$ 1.303,90.

Na segunda fase, no grau hierárquico de Grumete (GR), o aluno passará a receber bolsa-auxílio no valor total bruto de R$ 1.398,30. Após a formação, já como Marinheiro, os pagamentos brutos serão de R$ 2.294,50.

Inscrição e classificação

As inscrições estarão abertas a partir das 8h do dia 29 de janeiro até as 23h59 do dia 13 de fevereiro de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), podendo ser realizadas pelo site da Marinha. A taxa de inscrição é R$ 50,00, cuja solicitação de isenção poderá ser feita entre os dias 29 de janeiro de 2025 e 4 de fevereiro de 2025.

O concurso inclui prova objetiva, prevista para o dia 6 de abril de 2025, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de exigência física. A prova a objetiva será baseada em questões de português, matemática, ciências (física e química) e inglês.

O prazo de validade do Concurso Público terminará no dia do início do Curso de Formação de Marinheiros, conforme estabelecido no edital.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em anexo.

