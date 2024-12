Melhores promessas do EA FC 25: como achar e contratar talentos no jogo

As melhores promessas do EA FC 25 são muito importantes no Modo Carreira Treinador, que segue sendo um dos carros-chefes no EA Sports FC 25, versão mais recente do simulador de futebol da Electronic Arts. O game agora conta com a nova tecnologia FC IQ, torneios especiais nas categorias de base e uma maior profundidade no scout de jogadores. No modo, o usuário assume o papel do treinador de uma das inúmeras equipes presentes no título e pode, por exemplo, aproveitar a estratégia de contratar as famosas promessas. Esses jovens atletas possuem um grande potencial de evolução ao longo das temporadas e, geralmente, demandam um investimento mais baixo em comparação à grandes estrelas ou jogadores consagrados.