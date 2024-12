A missa da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, que acontece na noite desta terça-feira (24), na véspera de natal, é realizada às 19 horas, com celebração do Bispo Dom Joaquim, no centro da capital acreana.

O padre Manoel Costa, reitor da catedral, afirma que a missa celebrará o nascimento de Jesus Cristo, sendo um momento, principalmente, voltado para as famílias.

“Essa celebração nos insere na alegria do nascimento de Jesus. Ela tem um caráter de adoração ao Menino que nasce no presépio. Durante a missa, haverá a bênção do presépio realizada pelo Bispo”, disse o padre.

Além disso, junto ao início das celebrações, será realizado o anúncio do Natal com canções que narram os acontecimentos da história do Menino Jesus.