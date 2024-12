Mulheres contratam motorista de app para levar droga e são presas

Três mulheres foram presas por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (18/12) em Ourinhos, no interior de São Paulo. Elas são suspeitas de terem contratado um motorista de aplicativo para levar 21 quilos de maconha e haxixe em uma viagem de mais de 1.000 quilômetros.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as suspeitas, de 24 e 31 anos, foram abordadas por policiais rodoviários federais, que sentiram um forte odor de entorpecente vindo do porta-malas do carro.

O veículo tinha saído de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino a capital paulista. Um trajeto de aproximadamente 1,1 mil quilômetros.

Após uma revista, foi constatada a presença de maconha e haxixe.

Ainda de acordo a pasta, as mulheres foram presas em flagrante por tráfico e associação ao tráfico e o caso foi registrado pela Delegacia Seccional de Ourinhos.