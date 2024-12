O repasse do Fundo de Participação dos Municípios é creditado nesta segunda-feira (30) nas contas das prefeituras por todo o país. No Acre, os municípios devem receber pouco mais de R$30 milhões.

As três cidades do estado com menos de 10 mil habitantes devem receber R$305 mil cada uma delas, já as cidades com mais de 10 mil devem receber cerca de R$406 mil. Já Sena Madureira, que tem mais de 40 mil moradores, receberá R$1.003.013,31, seguido de Cruzeiro do Sul (98 mil habitantes) recebe R$1.525.857,41. Já a capital do estado, Rio Branco, com mais de 380 mil habitantes, recebe a maior fatia do repasse, com R$17.818.954,04.

Ao todo, apenas o repasse atual, deve chegar a R$7 bilhões em todo o país, que totaliza ao longo do ano mais de R$216,2 bilhões, superando os valores de 2022 e 2023, com R$174,9 e R$185,8 respectivamente.