“O povo nos deu mais um mandato porque estamos cuidando da cidade”, diz Bocalom ao ser diplomado

O prefeito Tião Bocalom (PL) foi um dos primeiros eleitos a chegarem à diplomação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na sede da Ufac, nesta terça-feira (16). Ao ContilNet, o gestor falou sobre as expectativas para o segundo mandato.

“O coração está tranquilo no sentido de que fomos reconhecidos pelo povo. Ganhar uma eleição no primeiro turno nem sempre é fácil. O povo nos deu mais essa oportunidade porque tem certeza que estamos cuidado bem dessa cidade, da população e do nosso campo. Juntando tudo isso com a força dada pelo nosso governador Gladson Cameli, vamos conseguir muita coisa importante para nossa Rio Branco”, disse o prefeito.