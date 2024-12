Olívia Ribeiro é eleita presidente da Asmac em votação expressiva

Com quase 100% dos votos válidos, Olívia Ribeiro foi eleita, no dia de ontem, presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) para o biênio 2025/2027, tendo como primeira vice-presidente, a desembargadora Eva Evangelista, e como segundo vice-presidente, Mateus Santini.

A presidente escolhida agradeceu a expressiva votação e afirmou ser uma honra poder representar a magistratura, além de conclamar a todos para contribuir com as ações da entidade.

“Agradeço o voto de confiança e quero pedir a colaboração, a participação de todos, como uma família, todos unidos pelo bem comum, lutando pelas prerrogativas dos Magistrados e, ao mesmo tempo, contribuindo para o êxito da administração. É uma honra suceder o colega Gilberto Matos na presidência, a quem parabenizo em nome de toda sua Diretoria”, detalhou Olívia Ribeiro.

O presidente da Comissão Eleitoral da eleição da Asmac, desembargador Pedro Ranzi, explicou que todo o pleito seguiu como programado, contando com a participação dos associados.

“Quero agradecer a confiança e dizer que foi uma honra participar como membro da Comissão Eleitoral, contribuindo para a eleição e fazendo parte dessa história”, falou o magistrado.

A posse está prevista para fevereiro de 2025.

Biografia da nova presidente

Olívia Ribeiro, natural de Rio Branco, formou-se em Letras (1978) e em Direito (1984) pela Universidade Federal do Acre (UFAC). Durante sua carreira, atuou como professora no Ensino Fundamental, Médio e Superior, lecionando por 12 anos disciplinas como Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Processual Civil e Direito Eleitoral na UFAC. Atualmente, faz mestrado na área de direitos humanos, tendo como tese o trabalho invisível da magistrada.

Embora tenha residido um período fora do estado (SP), onde teve suas gêmeas, foi no Acre que Olívia trilhou sua carreira profissional. Na área jurídica, militou na advocacia e atuou como assessora parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.

Foi defensora pública do Estado entre 1986 e 1991, e em junho de 1991 tomou posse como procuradora do Estado, onde exerceu diversas funções, incluindo a chefia das Procuradorias Tributária e Fiscal, chegando ao cargo de Procuradora Geral do Estado. Lá também presidiu a Associação dos Procuradores do Estado (Apeac).

Ingressou no Judiciário em 15 de agosto de 1997, como Juíza de Direito Substituta. Foi promovida por merecimento em maio de 2000 para Juíza de Direito de Primeira Entrância da Comarca de Acrelândia, tendo atuado ao longo dos anos em diversas Comarcas do interior.

Atualmente, Olívia é titular da 1ª Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco. Com uma trajetória dedicada aos estudos e ao serviço público. Destaca-se por sua austeridade e pelo compromisso e dedicação em tudo que faz.

Ao longo da carreira na magistratura, sempre primou pela agilidade na prestação jurisdicional. Mãe de três filhas (Thalita, Thaiane e Thaíssa) e avó de quatro netos (Henrique, Elis, Maria Eduarda e Rael).