Operação mira em grupo que traficou armas e munições em carregamentos de castanhas

Foi deflagrada nesta quinta-feira (12), a Operação Salitre, que teve o objetivo de desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico de munições e coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Acre (FICCO/AC), composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil do Acre (PC/AC), Polícia Militar do Acre (PM/AC) e Polícia Penal do Acre (IAPEN/AC).

A operação foi um trabalho conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Espírito Santo (FICCO/ES) e a Superintendência Regional de Polícia Federal na Paraíba (SR/PF/PB).

As investigações revelaram que o grupo criminoso atuava mediante complexo esquema logístico, articulado em pontos estratégicos de diferentes estados brasileiros, promovendo o envio e recebimento dos produtos ilegais disfarçados como itens comerciais regulares.

“Digno de nota a apreensão de um carregamento de castanha do Brasil transportada do Estado do Acre para o Estado de São Paulo, em meio a qual estavam ocultadas munições de calibre restrito”, explicou a PF.

Quatro mandados de busca e apreensão restaram cumpridos, sendo dois em Rio Branco/AC, um em Vila Velha/ES e um em João Pessoa/PB.

Os investigados poderão responder judicialmente pelo crime de tráfico internacional de munições e organização criminosa, além de outros delitos correlatos.