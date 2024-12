Palmeiras pode gastar mais de R$ 300 milhões em reforços. Entenda

A temporada de 2024 do Palmeiras terminou com críticas de boa parte da torcida. O Alviverde terminou o ano tendo conquistado o Campeonato Paulista, mas acumulou quedas precoces na Copa do Brasil, Libertadores, além do vice-campeonato do Brasileirão.

Com isso, o Alviverde deve se reforçar em peso para a temporada de 2025 em busca de títulos e para a disputa do Super Mundial de Clubes, podendo gastar mais de R$ 300 milhões reforçando o elenco.

O Palmeiras já tem o atacante Facundo Torres, ex-jogador do Orlando City, anunciado. O uruguaio assinou com o Verdão até o final de 2029, chegando ao clube paulista por 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 72 milhões).

Outro nome que está engatilhado é do atacante Paulinho, do Atlético-MG. Caso a negociação se concretize, o atacante chega ao Palmeiras por 18 milhões de euros (R$ 115 milhões), além do envio de dois atletas ao Galo: Patrick, volante do time sub-20, e Gabriel Menino.

Além disso, o Palmeiras também espera a resposta do Fulham, da Inglaterra, após enviar uma proposta para contratar Andreas Pereira. A proposta Alviverde é no valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128,9 milhões na atual cotação).