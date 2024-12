Praça da revolução é tomada por neve e Bocalom promete pista de patinação para os próximos dias

Foi inaugurado na noite deste sábado (7) a ornamentação de Natal de Rio Branco. A edição é marcada além da iluminação, a chegada do papai Noel azul e muita neve artificial, já prometida pelo prefeito Tião Bocalom.

O evento foi marcado por uma multidão, que ficou encantada com a realização. De acordo com gestor, o momento é um dos mais aguardado por ele, e prometeu ainda inaugurar no dia 16 uma pista de patinação no gelo.

Bocalom destacou também que o Natal é um compromisso seu, já que a data reforça a união e a esperança. “É a hora de despertar amor de um para o outro, o amor de Deus e principalmente o respeito”, revelou.

Veja o vídeo: