Prefeitura monta pista de patinação no gelo gratuita na Praça da Revolução; veja data

Além da iluminação de Natal, instalada no início de dezembro, na Praça da Revolução, a população de Rio Branco ganhará uma nova atração, também no local. No próximo domingo (22), a partir das 16h, será inaugurada uma pista de patinação de gelo.

A atração está sendo preparada pela Prefeitura de Rio Branco, em frente ao Quartel da Polícia Militar. A entrada no espaço será gratuita e poderão brincar qualquer pessoa a partir dos cinco anos de idade.

A pista funcionará de segunda a sexta-feira, das 15h às 22h. Já aos sábados e domingos estará aberta das 16h às 23h. O local comportará até 180 pessoas, em revezamento, podendo chegar até 240 aos finais de semana.

Para acessar o espaço será necessário realizar um agendamento, que poderá ser feito na hora ou por meio do WhatsApp, que será disponibilizado em breve. A estrutura da pista será de cerca de 100 metros quadrados.